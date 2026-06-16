PROJE OKULLARI 2026 ATAMA: MEB ÜZERİNDEN proje okulları atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

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Milli Eğitim Bakanlığının özel program ve proje uygulayan okullara (proje okulları) öğretmen ve yönetici atamaları için başvurular 5-8 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Bugün en kritik gün ve sonuçlar ilan ediliyor. MEB'in resmi sitesi sık sık kontrol edilirken dillerden düşmeyen soru "MEB 2026 proje okulları atama sonuçları saat kaçta açıklanacak" şeklinde...

2026 proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2026 proje okulları atama sonuçları 16 Haziran Salı günü açıklanacak. 2025 yılında sonuçları saat 12.00'de ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların saat 12.00-13.00 aralığında açıklanması beklenir.

Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecek.

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Takvime göre öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Yöneticiler için ise tebligat ve ilişik kesme süreci 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlayacak.