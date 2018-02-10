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Sınıra 60 zırhlı araçlık takviye

En az 60 askeri zırhlı aracın olduğu konvoyda çeşitli illerden gelen özel komando birlikleri de bulunuyor.

Sınıra 60 zırhlı araçlık takviye
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Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a geldi. İçinde en az 60 askeri zırhlı aracın olduğu konvoyda çeşitli illerden gelen özel komando birlikleri de yer aldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti.

Daha sonra sınır birliklerine yönelen askeri araçların buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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