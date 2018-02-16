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Sınıra askeri araç takviyesi

Sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi.

Sınıra askeri araç takviyesi
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Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen aralarında askeri ambulansların da bulunduğu zırhlı personel taşıyıcılar kente geldi.

Daha sonra askeri araçlar sınır birliklerine yönlendirildi.

Vatandaşlar askeri araçların geçişi sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu. 

Kaynak: AA

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