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Sınıra askeri araçların sevkiyatı sürüyor

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.

Sınıra askeri araçların sevkiyatı sürüyor
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Çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar ile Fırtına obüsü yüklü TIR'ların bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezine geldi.

Elbeyli ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine devam eden konvoydaki TIR'larda, tank ve personel taşıyıcıların yüklü olduğu görüldü.

Araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

afrin suriye

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