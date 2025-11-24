Şinitzel ve makarna yiyen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir ortaokulda dağıtılan öğle yemeğinin ardından 60 öğrenci ve personelde karın ağrısı şikâyeti meydana geldi. Rahatsızlanan 20 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'ndeki ortaokulda öğle saatlerinde yaşandı.

Okulda verilen şinitzel ve makarna menüsünü tüketen öğrenciler ve bazı personel kısa süre sonra karın ağrısı şikâyetiyle fenalaştı. Aynı dakikalarda okulda psikoloji dersi için bulunan bir doktorun da olayları fark etmesi üzerine durum hızla değerlendirildi.

20 öğrenci ambulansla hastaneye götürüldü

Karın ağrısı yaşayan yaklaşık 60 öğrenci ve personelden durumu daha ağır olan 20 öğrenci için okul yönetimi ve veliler sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula peş peşe ambulanslar sevk edilirken, rahatsızlanan öğrenciler Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numuneler alınarak laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.