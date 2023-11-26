Sinop'ta şiddetli rüzgar can aldı
Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan 77 yaşındaki Nefize Keserci, yiyecek almak için evinin önündeki ambara girdi.
Bu sırada bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle ambar yaşlı kadının üzerine çöktü. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince göçükten çıkarılan kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Keserci'nin cenazesi incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.