Şişli'de araç yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi.

Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.