Şişli'de araç yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Şişli'de ters yönde giden otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi.

Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

