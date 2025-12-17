Şişli'de araç yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Şişli'de ters yönde giden otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre ters yöne girerek ilerledi.
Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA