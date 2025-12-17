İstanbul'da su alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesi

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Bu oran, aynı dönemde son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. En düşük doluluk Kazandere (%1,81) ve Pabuçdere (%2,71) barajlarında görülürken, Elmalı Barajı yüzde 53,44 ile görece daha yüksek seviyede bulunuyor.

Günlük su tüketimi 3 milyon metreküp

Baraj ve göletlerin toplam biriktirme kapasitesi 868,7 milyon metreküp olmasına rağmen mevcut su miktarı 154,7 milyon metreküpte kaldı. İstanbul’da günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü aşarken, kente verilen suyun önemli bir bölümü Melen ve Yeşilçay sistemlerinden sağlanıyor.

Su tüketiminin yarı yarıya azaltılması gerek

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Akdeniz Havzası genelinde olduğu gibi Marmara Bölgesi’nin de kuraklıktan etkilendiğini belirtti. İstanbul’un en yağışlı dönemlerinde bile barajların dolmadığına dikkat çeken Toros, durumun ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Toros, yeterli yağış gelmemesi halinde su tüketiminin yarı yarıya azaltılması gerektiğini ifade ederek, “Aksi takdirde susuzlukla karşı karşıya kalırız” uyarısında bulundu. Musluk başlıkları, basınç ayarlı vanalar ve su farkındalığını artıracak önlemlerle acil bir tasarruf seferberliği çağrısı yaptı.