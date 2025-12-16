Coşkun Sabah'ın çiftlik hayali yarım kaldı: Dolandırıldığını açıkladı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Coşkun Sabah, müzik kariyerine ara verdiği dönemde yatırım yaptığı yumurta üretimi sektöründen çekildiğini açıkladı. Sanatçı, kurduğu çiftlikte yaşadığı sorunlar ve ortağıyla ilgili iddialar nedeniyle bu alandaki faaliyetlerini sonlandırdığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda 15 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlik kuran Sabah, yaptığı açıklamada ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Yaşananlara rağmen bir süre daha üretime devam ettiğini belirten sanatçı, sektördeki koşullar nedeniyle artık devam edemediğini ifade etti.

"Çalmalar çırpmalar gani..."

Coşkun Sabah, konuyla ilgili olarak, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık tabi çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz" dedi.

Çiftlik kurduğu haberini heyecanla açıklamıştı

Sabah, çiftlik kurduğu dönemde yaşadığı heyecanı ise daha önce yaptığı açıklamada, "Bu iş aslında şaka ile başladı. Özelikle sanatçı dostlarım da imrendi diyebilirim. Çok olumlu buluyorlar. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler" sözleriyle dile getirmişti.