Coşkun Sabah'ın çiftlik hayali yarım kaldı: Dolandırıldığını açıkladı
Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, bir dönem yatırım yaptığı yumurta üretimi sektörüne veda ettiğini açıkladı. 15 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte yaşanan sorunlar ve ortağıyla ilgili iddialar nedeniyle sektörden çekildiğini açıklayan Sabah, yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığını söyledi. Yaşananlara rağmen bir süre daha üretime devam ettiğini belirten sanatçı, sektördeki maliyetler ve güven sorunları nedeniyle yoluna yeniden müzikle devam etme kararı aldığını açıklarken "Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz" dedi.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Coşkun Sabah, müzik kariyerine ara verdiği dönemde yatırım yaptığı yumurta üretimi sektöründen çekildiğini açıkladı. Sanatçı, kurduğu çiftlikte yaşadığı sorunlar ve ortağıyla ilgili iddialar nedeniyle bu alandaki faaliyetlerini sonlandırdığını söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda 15 bin tavuğun bulunduğu bir çiftlik kuran Sabah, yaptığı açıklamada ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Yaşananlara rağmen bir süre daha üretime devam ettiğini belirten sanatçı, sektördeki koşullar nedeniyle artık devam edemediğini ifade etti.
"Çalmalar çırpmalar gani..."
Coşkun Sabah, konuyla ilgili olarak, "Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı paramızı kazandık tabi çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz" dedi.
Çiftlik kurduğu haberini heyecanla açıklamıştı
Sabah, çiftlik kurduğu dönemde yaşadığı heyecanı ise daha önce yaptığı açıklamada, "Bu iş aslında şaka ile başladı. Özelikle sanatçı dostlarım da imrendi diyebilirim. Çok olumlu buluyorlar. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çiftlik kurdu: Artık 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler" sözleriyle dile getirmişti.