AÇIKLANDI! AÖF sonuçları erişime açıldı! AÖF'ün ara sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖF sonuçları için gözler haftanın ilk günündeydi fakat beklenen olmadı. Bugün yine konu hakkında aramalar sıklaşmış durumda... Öğrenciler bir gelişme olup olmadığını öğrenmek amacıyla "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
6-7 Aralık tarihleri arasında AÖF vize sınavları gerçekleşti. Öğrenciler oturumlarda ter döktükten sonra ilk olarak soru ve cevapları daha sonra ise sonuç tarihini araştırmaya başladı. Sınavın üzerinden 9 gün geçerken "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanmış durumda...
AÖF sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada AÖF güz dönemi ara sınav sonuçının erişem açıldığı duyuruldu.
Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.