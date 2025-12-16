AÇIKLANDI! AÖF sonuçları erişime açıldı! AÖF'ün ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

6-7 Aralık tarihleri arasında AÖF vize sınavları gerçekleşti. Öğrenciler oturumlarda ter döktükten sonra ilk olarak soru ve cevapları daha sonra ise sonuç tarihini araştırmaya başladı. Sınavın üzerinden 9 gün geçerken "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanmış durumda...

AÖF sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada AÖF güz dönemi ara sınav sonuçının erişem açıldığı duyuruldu.

AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.