Site aidat zamları için yeni gelişme: Bağımsız denetim talep edildi

Aidatlar nedeniyle son dönemde site yönetimleri tartışma konusu olurken tesis yöneticileri, belli sayıdan fazla daireden oluşan site yönetimlerinin profesyonel şirketlerce üstlenilmesini önerdi.

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, federasyon olarak site yönetimlerine ilişkin sorunların çözülmesi için önerilerini derleyip 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıklarına sunduklarını söyledi. Bu konuda hazırladıkları bir kanun teklifi önerisini de TBMM'deki ilgili komisyon ve partilere ilettiklerini belirten Sağır, bu kapsamda artık günün şartlarına uymayan Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik talep ettiklerini bildirdi. Sağır, konut sitelerine bağımsız bölüm sayısına göre profesyonel yönetimle çalışma zorunluluğu getirilmesini önerdikleri dile getirdi.

"Bağımsız denetim raporları da bakanlığa iletilmeli"

Sağır, bu yöneticilerde, idare edecekleri meblağın yüksekliği dikkate alınarak adli sicil şartı aranması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Sitelerde oluşacak zarardan da yönetici sorumlu tutulmalı. İşi bilmeyen, 'Burada para var, rant var' diye herkesin tesis yönetimi işine soyunmaması gerekiyor. Site yönetimlerinde denetim işi ehil olmayan kat malikleri tarafından yapılmamalı. Site yönetimlerindeki denetim kurulları da yine aynı yönetimin kadrosundan belirleniyor. Site yönetimlerinin faaliyetleri ve hesapları, bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmeli. Onlar tarafsız denetim yapacaktır. Bağımsız denetim raporları da bakanlığa iletilmeli."

Konunun daha geniş kapsamlı ele alınması gerekiyor

Site yönetimlerine ilişkin konuların sadece bir şube müdürlüğü bünyesinde çözülemeyeceğini savunan Sağır, konu için bir bakanlık bünyesinde, yerinde denetim yapacak bir daire başkanlığı oluşturulması ve konunun daha geniş kapsamlı ele alınması gerektiğini ifade etti. Sağır, söz konusu şube müdürlüğünün aidatların belirlenmesinde bir etkisi olmasını beklemediklerini belirterek, aidatların, enflasyon kaynaklı artan giderler ile asgari ücrete dayalı olarak arttığını kaydetti.