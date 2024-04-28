Siyaset kulisleri kaynıyor: Yeni isimler CHP'ye katılabilir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gösterdiği başarıyla Türkiye'nin gündemine gündemine oturdu. Seçimlerin üzerinden neredeyse bir ay geçmişken kamuoyunda CHP'nin 47 yıl sonra bir seçimden birinci parti çıkması, üzerinde en çok durulan konulardan biri olmayı sürdürüyor.

İYİ Parti’den yaklaşık beş ay önce istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçen hafta CHP'ye katılmıştı. Yanıkömeroğlu'nun rozetini ise grup toplantısında bizzat CHP Genel Başkanı Özgör Özel takmıştı.

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre; parti yöneticileri CHP'nin yeni dönemde 'çekim merkezi' olacağını düşünüyor. CHP'li yöneticiler, partiye katılımların devam edeceği görüşünde...

İYİ Parti, DEVA Partisi gibi muhalefet partilerindeki milletvekilleri arasından beklenen yeni katılımların 6-7 milletvekilini bulabileceği konuşuluyor.