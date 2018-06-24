Siyasiler Erdoğan'ı tebrik etti
Siyasi parti liderleri seçimin ilk sonuçlarına göre önde görünen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Oy verme işleminin tamamlanmasıyla sandıkların sayımı devam ediyor. İlk verilere göre Recep Tayyip Erdoğan önde gidiyor.
Bu gelişmenin üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimin ilk sonuçlarına göre önde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Ayrıca BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.
HÜDAPAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz da Erdoğan'ı tebrik edenler arasında...