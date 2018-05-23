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Soda Sanayii'deki grev ertelendi

Petrol-İş Sendikasının Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Soda Sanayii'deki grev ertelendi
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ANKARA(DÜNYA)-Bakanlar Kurulu, Petrol İş Sendikası’nın Soda Sanayii A.Ş’ye bağlı 3 işyerindeki grev kararını, milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle erteledi.

Petrol İş Sendikası, Soda Sanayi A.Ş’nin, Kazanlı Bucağı, Arap Ali Köyü ve Kazanlı’daki işyerlerinde grev kararı almıştı.

Kaynak: AA

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