Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek: Ankara için kar uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, dün ülke genelinde mart ayının sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurdu. Acar, "Tüm yurtta pazar günü çok yüksek sıcaklıklar ölçtük. Örneğin Samsun'un Terme ilçesinde 36 derece ölçüldü ki bu temmuz, ağustos sıcağıdır. Ancak yarından itibaren bu sıcaklıklar 30 derece birden düşecek" dedi.

Yurt genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini göstereceğini söyleyen Acar, İç Anadolu Bölgesi ve doğu kesimlerde kar, batı kesimlerinde ise yağmur ve sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Ankara'da kar bekleniyor!

Üç büyükşehirdeki hava durumunu ise "Ankara'da çarşamba ve perşembe günlerinde hafif şekilde kar yağışı bekliyoruz. Hayatı etkileyecek bir durum gibi gözükmüyor. İstanbul'da ise kar yağışı beklemiyoruz. İstanbul'daki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak. İzmir'de de yağışların sağanak ve gök gürültülü şeklinde olma ihtimali var" ifadeleriyle açıkladı.

Acar, ülke genelinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini belirterek, "2-3 gün boyunca denizlerimizde rüzgar, kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yine Doğu Anadolu Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Akdeniz'in Toroslar mevkisinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sıcak bir bayram geçireceğiz"

Acar, soğuk ve yağışlı havanın 23 Mart itibarıyla ülkeyi terk etmesini beklediklerini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde sıcak bir bayram geçireceğiz. Ancak ilerleyen günlerde sağanak ve gök gürültülü yağışları göreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Çarşamba'dan itibaren zirai don tehlikesi

Acar, Marmara'da, Ege ve İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai faaliyetlerin başladığı yerlerde, çarşamba gününden itibaren zirai don tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.​​​​​​​