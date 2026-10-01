Soma'da maden ocağında göçük: 7 işçiden 2'si kurtarıldı

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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Soma'da faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." bilgisi aktarıldı.

Bakan Çiftçi: Çalışmalar aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından 5 madenciye ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen göçüğün ardından AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin süratle bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Göçük altında bulunan 2 madencinin sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini aktaran Çiftçi, "5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerinin de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."