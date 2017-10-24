Somali Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Somali Başbakanı Khayre, 25-27 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Somali Başbakanı Hassan Ali Khayre, yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Başbakanı Hassan Ali Khayre, 25-27 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Khayre, 26 Ekim Perşembe günü, Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek, heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Khayre, ayrıca 14 Ekim'de Somali'de meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Somalileri de ziyaret edecek.
Kaynak: AA