Son anket sonuçları ne diyor?

MAK Danışmanlık firmasının 24 Haziran'daki seçimler için yaptığı son ankette AK Parti cumhurbaşkanı aday Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 48.5, Muharrem İnce’ye yüzde 22.5, Meral Akşener’e yüzde 11.5 Selahattin Demirtaş’a yüzde 9, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.

13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan yüzde 51.4'le birinci turdan zaferle çıkıyor.

Onu yüzde 23.9 ile İnce, yüzde 12.3 ile Akşener, yüzde 9.6 ile Demirtaş, yüzde 2.2 ile Karamollaoğlu ve yüzde 0.6 ile de Perinçek izliyor.

Öte yandan anket firması kararsızların matematiksel dağılımının sonuçları doğru vermeyebileceğine de dikkat çekerek, muhalefet partilerine/adaylarına oy vereceği halde kararını ifade etmeyen önemli oranda seçmen olabileceğini de kaydetti.

"MHP önemli oranda seçmeni İYİ Parti'ye kaybetti"

Ankette partilerin oy dağılımına bakıldığında ise AK Parti yüzde 41.5, MHP yüzde 8.5, CHP yüzde 21.5, İYİ Parti yüzde 8, HDP yüzde 8.5, ve Saadet Partisi ise yüzde 2 oranında görülüyor.

Yüzde 7.5 oranında olduğu belirtilen kararsızlar eşit dağıtıldığında ise AK Parti yüzde 45, MHP yüzde 9, CHP yüzde 23.5, İYİ Parti yüzde 8.5, HDP yüzde 9 Saadet ise yüzde 2.2 oranında oy alıyor.

Firmanın anket yorumunda, bu oranların 7 Haziran-1 Kasım seçimleriyle karşılaştırmalı okunduğunda 7 Haziran'a benzer bir görüntü çizdiği belirtilerek, bu süreçte ortaya çıkan İYİ Parti'nin denklemi bozduğunun görüldüğü de kaydediliyor.

"Ülkenin batı illerinde 1 Kasım'la kıyaslandığında ciddi oy kaybeden AK Parti, doğu ve güneydoğu illerinde geçirgenliği olan HDP'den oy alırken, Cumhur ittifakında beraber olduğu MHP'ye ciddi oy transferi yaşamaktadır" denilen ankette, MHP'nin ise önemli oranda İYİ Parti'ye seçmen kaybettiği, son iki seçimde yüzde 25 bandında seyreden CHP'nin ise 2-3 puan aralığında İYİ Parti'ye kaymış görüldüğü belirtildi.