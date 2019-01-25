Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

25 Ocak 2019

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) son bir haftada yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 18-25 Ocak tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin'de orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 43 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 8 piyade tüfeği, 4 tabanca, 961 muhtelif hafif silah mühimmatı, 3 RPG-7 roketi, 8 el bombası, 1 top mermisi, 4 kilogram C-4 patlayıcı madde, 21 kilogram plastik patlayıcı, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 el telsizi, 35 kilogram amonyum nitrat ele geçirilirken, 23 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzi, avcı boy çukuru, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak operasyonlar kapsamında kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda ise 3 bin 335 gram uyuşturucu, 110 bin 798 paket kaçak sigara ve 31 cep telefonu ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'nın üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 608 olurken, Afrin'de bugüne kadar 299 mayın ve bin 684 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınırken, Bab bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç'te Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin onuncusunun dün icra edildiği anımsatılan bilgilendirmede, ayrıca Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA