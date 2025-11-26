11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Yargı paketinde af var mı, gelecek mi? Yeni yargı paketi son durum nedir?

11. Yargı Paketi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak. Kovid düzenlemesi de pakette yer alacak. Düzenlemeyle birlikte 50-55 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.

31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

Bakan Tunç çalışmaların tamamlandığını açıklamıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. ve 12. yargı paketleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığını söylemişti.

Bakan Tunç, “11. Yargı Paketiyle; ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketiyle de; hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz.” demişti.