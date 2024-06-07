Son dakika: Adalet Bakanı Tunç'tan AYM kararlarına ilişkin 'yetki tartışmaları'na yanıt

Bolu'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin çıkan tartışmalara yanıt verdi.

Tunç, "Cumhurbaşkanı devletin birliğini temsil eder ve yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticileri atama yetkisi de Anayasadan kaynaklanan yetkisidir." dedi.

"Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir diyen" Tunç, konuya ilişkin kararın parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararı olduğunu söyledi.