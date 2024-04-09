Son dakika... AFAD açıkladı: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (9 Nisan son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi yenileniyor.

AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

AFAD, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem saat 14:13'te kaydedildi ve derinliği 8.38 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.