Son dakika... AFAD açıkladı: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (9 Nisan son depremler)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İşte, 9 Nisan 2024 Salı son depremler listesi... "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi yenileniyor.
AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.
AFAD, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem saat 14:13'te kaydedildi ve derinliği 8.38 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.