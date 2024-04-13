Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 05.23'te 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.
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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05.23'te, 5,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.
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