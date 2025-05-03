İstanbul, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle sallanmaya devam ediyor. AFAD Marmarereğlisi ve Silivri açıklarına denk gelen bölgede 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 11.36’da, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine yaklaşık 24.8 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul'un Avrupa Yakası’nda ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.