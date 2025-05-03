Son Dakika: AFAD duyurdu: İstanbul Silivri'de deprem!
SON DAKİKA DEPREM: Marmara Denizi'nde Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarına denk gelen bölgede 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan pek çok vatandaş sokağa inerken saat 11.36'da yaşanan sarsıntı İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
İstanbul, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle sallanmaya devam ediyor. AFAD Marmarereğlisi ve Silivri açıklarına denk gelen bölgede 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 11.36’da, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine yaklaşık 24.8 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul'un Avrupa Yakası’nda ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km
Detay:https://t.co/Yv816Vw4Rt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi