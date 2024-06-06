Son dakika... AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Bingöl'de deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Deprem bilimcilerin özellikle işaret ettiği Bingöl Karlıova'da AFAD'ın açıklamasına göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.02'de meydana gelen depremin derinliği 18.64 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli ise Bingöl'deki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 2.2 kilometre olarak kaydedildi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl Karlıova uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından iki bölgeyi işaret ederek uyardı. Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" demişti.