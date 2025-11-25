Google Haberler

Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika gelişmesi... AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz açıklarında saat 22,21 itibariyle 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çok sayıda ilde hissedildi.

Akdeniz 4.1 ile sallandı

Akdeniz'de saat 22.21'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının denizin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Çok Okunanlar