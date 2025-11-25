Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika gelişmesi... AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz açıklarında saat 22,21 itibariyle 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çok sayıda ilde hissedildi.
Akdeniz 4.1 ile sallandı
Akdeniz'de saat 22.21'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının denizin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-25
Saat:22:21:42 TSİ
Enlem:34.82944 N
Boylam:23.69306 E
Derinlik:6.6 km
