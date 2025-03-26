Son dakika: Beylikdüzü Belediye Başkanvekili CHP'li Önder Serkan Çebi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine gelecek isim için Beylikdüzü Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tamamlandı.

Başkanvekilliği için iki aday yarıştı. CHP Grubu, Önder Serkan Çebi’yi, AK Parti Grubu ise Özlem Bilgiş’i aday gösterdi. Yapılan oylamada, Çebi 24 oy alırken, Bilgiş 12 oyda kaldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Meclis üyelerinin oylarıyla Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili olarak seçildi.

Önder Serkan Çebi kimdir?

1988 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Önder Serkan Çebi, ilk ve orta öğrenimini Beykent Koleji’nde, liseyi ise Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çebi, 2013 yılından bu yana avukatlık yapmaktadır.