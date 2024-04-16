Son dakika... CHP lideri Özgür Özel sert çıktı: Yaşanan olayı Mesut başkana yıkanlara yazıklar olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Grup Başkanvekilim kendisine ulaşan notlar çerçevesinde burada olanları selamladı. Ben burada olmayan ve bundan sonra da burada olmayacak olan 4 kişiyi selamlamak istiyorum. Afyonkarahisar milletvekilimiz ve önceki dönem Grup Başkanvekilimiz Burcu Köksal, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, Kastamonu milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Kırıkkale milletvekilimiz Ahmet Önal… İllerinde tek milletvekiliydiler, kimi 1 dönem kimi 4 dönemdir bu görevi yaptı. O ilin sesini Türkiye’ye duyurdu. Ve her birisi her iki kişiden birinin oyunu alarak kendilerine verdiğimiz görevi hakkıyla yerine getirerek bu gruptan ayrıldılar ama o illerin belediye başkanı oldular. Bir de birini yolladık gitti çalıştı, 18 olan oyu 38 yaptı. 5 parti yüzde 20 aldığımız seçimden 10 ay sonra bütün Türkiye’nin gözlerini yaşattı. İsmet Paşanın gözlerini yaşarttı, Özal’ı sevenlerden de oy aldı. Milliyetçileri ayırmadı, Malatya ittifakını kurdu. Malatya’nın evladı Veli Ağbaba’ya teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz.

"Dün Filistin'de olacaktım ancak..."

Tarafların gerginliği artıracak açıklamalardan eylemlerden uzak durmaları çağrısını yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Yarın grubumuzdan 6 arkadaşımızın görevli olduğu Avrupa Karma Parlamento Meclisi'nde konuşma yapacağım. Konuşmamın özünde Filistin ve İsrail'in mezalimi olacak. Dün Filistin'de olacaktım ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının uçuşa kapatılması ziyareti ertelememize sebep verdi. Bize düşen Filistin davasına sahip çıkmaktır. Etkili dış temaslar doğru dış politika bizim ve müttefiklerimizin haklarının korunması noktasında CHP ülke içi siyasette şimdilik ana muhalefet partisidir ancak yurt dışında Türkiye'nin partisidir bunu herkes böyle bilsin.

Böyle meselelerde yıllardır, kimin sorumluluğu varsa sonuna kadar soruşturulmasını savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edeceği yer hukuktur. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, kanunsuzluk ve vicdansızlıkla karşı karşıyayız.

2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar. Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut başkana yıkanlara yazıklar olsun.

31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı hükümete oylarıyla bir mesaj yolladı. Geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları anlaşılıyor. Hatay seçimlerini yaşadık dün YSK'ya tam kanunsuzluk iddiası ile başvurumuzu yaptım. Geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları anlaşılıyor. Hatay seçimlerini yaşadık dün YSK'ya tam kanunsuzluk iddiası ile başvurumuzu yaptım.

Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya devam edeceğimizin altını kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir.

"Esnafın, çiftçinin hakkını söke söke alacağız"

Merkez Bankası'nın 25 yıllık karını bir sene bir avuç zengine verdiler. 1 trilyon 132 milyar bu para en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım dediğimde para yok dedikleri paranın tam iki katıdır. 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin 2 yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun. Deprem konutlarının maliyeti 1.1 milyar lira, cumhurbaşkanlığının internet sitesindeki rapor depremin tüm yıkımının parası kadar parayı ben ekonomistim diyen kişi 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM'ye çeviren kişi bu zararın sorumlusudur. Recep Tayyip Erdoğan depremin yarattığı asrın felaketinin maliyeti kadar maliyeti inadı, iş bilmezliği ve liyakatsiz kişilere verdiği emirler sonucu hepimize ödetmiştir. Esnafın, çiftçinin hakkını ondan soracağız söke söke alacağız.

CHP'yi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya çalışmaya başlıyoruz. Türkiye ittifakı ile bir büyük ittifakı sağladık. CHP hiç birimizin tapulu malı değildir, bu parti baba ocağıdır.

Baba evine milliyetçi demokratlar geldi, yakasında olmasa gönlünde yakasında güneş olan iyi insanlar geldi, MHP'nin kayıtsız şartsız desteğinden bu kadar yokluğa bitmiş ülkücüler MHP'ye geçmişte gönül verenler geldi. Baba evine yalandan tiksinmiş muhafazakar demokratlar geldi. Baba evine bizlere güveni ile Kürt demokratlar geldi. Hiçbirini pişman etmeyeceğiz."