Son dakika... CHP'de grup toplantısını yarın Özgür Özel yapacak

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Geçtiğimiz hafta hem CHP Grup Başkanı Özgür Özel hem de mahkeme kararıyla partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu Meclis grup toplantısını yapmama kararı almıştı.

Bu hafta ise CHP'de grup toplantısını Özgür Özel'in yapacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldığı, saat 11.00 ile saat 14.00'te yapılacak toplantılar nedeniyle grup toplantısı yapmayacağıı açıklanmıştı.

CHP'de iki hafta önce yapılan grup toplantısında da CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları arasında gerilim yaşanmıştı.

Geçen hafta, CHP Sözcüsü Müslim Sarı benzer görüntülerin yaşanmaması için Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de aynı saatlerde Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmayacağını duyurmuştu.