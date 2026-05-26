Son dakika: Devlet Bahçeli Özgür Özel ile görüştü
Son dakika haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İki isim birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak bayram tebriğinde bulundu. Siyasette dikkat çeken görüşmeye ilişkin açıklama, Özgür Özel’in iletişim ekibinden geldi.
Özgür Özel'in iletişim ekibi, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel’i telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti. CHP Lideri Özel’e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi." bilgisini paylaştı.