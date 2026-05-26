Son dakika: Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ...

Elazığ sabah saatlerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 10.37'de Sivrice ilçesinde meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçülürken, yerin 11,07 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sabah saatlerinde art arda sarsıntılar yaşandı

Kentte günün erken saatlerinde de farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi.

AFAD verilerine göre saat 06.45'te Elazığ merkezde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 13,76 kilometre olarak açıklandı.

Bunun ardından saat 06.48'de ise Sivrice ilçesinde 1,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Söz konusu depremin 16,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

26 Mayıs 2026 son depremler listesi

10:37 - Sivrice (Elazığ) - 3.9

09:52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

09:51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

09:49 - Saimbeyli (Adana) - 2.8

09:26 - Bala (Ankara) - 0.7

09:26 - Ege Denizi [37.37 km] Datça (Muğla) - 0.9

09:14 - Akçadağ (Malatya) - 1.3

09:02 - Germencik (Aydın) - 2.2

08:49 - Sumbas (Osmaniye) - 1.4

08:42 - Kadışehri (Yozgat) - 1.2

07:48 - Ege Denizi [05.33 km] Ayvacık (Çanakkale) - 1.5

07:48 - Akdeniz [52.72 km] Marmaris (Muğla) - 1.6

07:36 - Sivrice (Elazığ) - 1.1

07:30 - Savaştepe (Balıkesir) - 1.9

07:29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

07:27 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.4

07:26 - Karadeniz [64.38 km] Kurucaşile (Bartın) - 2.6

06:50 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.7

06:48 - Sivrice (Elazığ) - 1.8

06:45 - Merkez (Elazığ) - 3.6