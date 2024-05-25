Son dakika... Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Yılın ikinci yarısından itibaren...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel kurulda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. DEİK kurulduğundan bu yana dış ekonomik ilişkilerini yönetmek konusunda çok önemli görev üstleniyor. Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyütmesine katkı yapan DEİK üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Ödüle layık görülen ustalarımızı takdir ediyorum. DEİK, 5 bin üyesiyle özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir. Resmi ziyaretler, uluslararası ziyaretlerde siz kardeşlerimizin bir programına muhakkak rastlıyoruz. DEİK'in gönül elçileriyle karşılaşıyoruz.

Gazze'de İsrail'i ateşkese zorlamak için aldığımız ticareti kesme konusunu uygulamada iş dünyası ile iletişim kanallarını açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliama son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz.

Küresel ekonomi, son 4-5 yıldır oldukça fırtınalı sularda seyrediyor. Salgının ekonomik sıkıntıları, bölgemizdeki çatışmalarla birlikte daha da çetrefilleşti. Navlundan, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalardan diğer belirsizliklere sınamalarla karşı karşıya kaldık. Türkiye bir de deprem yaşadı. 11 ilimizin, 14 milyon insanımızın olumsuz etkilendiği depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolardır.

Enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde başarı sergiledik. Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha atamaları saymıyorum bile.

Enflasyon mesajı

Döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. 1 Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak, böyle fırlayacak diye akla ziyan senaryo yazdılar. İnsanları dolar ve avro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Ekonomi programımızın asli önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmaktır. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş bekliyoruz. Asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz."