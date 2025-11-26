Son dakika: Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! Keskin nişancılar konuşlandırıldı

Gümüşhane Üniversitesi merkez kampüsünde üniversite personeli olduğu öğrenilen bir kişi, aynı fakültede görevli bir kadın memuru silahla rehin aldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, rehin alan şahsı ikna etme çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan merkez kampüsündeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan H.T. isimli personel, henüz belirlenemeyen bir sebeple tabanca kullanarak aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin tutmaya başladı. H.T.'nin daha önce uzman çavuşluk görevinde bulunduğu öğrenildi.

Özel Harekât sevk edildi

Olayın derhal yetkililere bildirilmesi üzerine üniversite kampüsüne çok sayıda güvenlik ve acil durum ekibi yönlendirildi. Bölgeye Özel Harekât polisleri sevk edilirken, kampüs çevresi hızla boşaltılarak güvenlik çemberine alındı.

Olayın yaşandığı fakülte binası ile kampüse giriş ve çıkışlar tamamen kontrol altına alındı. Ayrıca, çatılara tedbir amaçlı keskin nişancılar konuşlandırıldı.