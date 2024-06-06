Son dakika: İade-i ziyarette son gelişme: Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyaret gerçekleştireceği tarih belli oldu. Buna göre ikili, 11 Haziran Salı günü 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Özgür Özel ile buluşacağı iade-i ziyaretin tarihi belli oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan ile 11 Haziran'da görüşeceğini söyledi.
Özel "Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak" dedi.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlamıştı
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan ziyaret, ikili arasındaki ikinci büyük görüşme olacak. Bir önceki buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Lideri Özgür Özel'i ağırlamış, ikili arasındaki görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü.