Son dakika: İBB 'reklam ihalesi' soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ı "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Taner Çetin'in eski eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal hakkında ise savcılıkça adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

5 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik, tutuklanması talep edilen 2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.