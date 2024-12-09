Son dakika: Isparta'da helikopter düştü! Tuğgeneral İsa Baydilli ve 5 askerimiz şehit oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda olduğu öğrenilen bir helikopter düştü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Habertürk ekranlarından aktardığı bilgilere göre, kaza bölgede eğitimde olan iki helikopterin birbirine teması sonucu gerçekleşti. Helikopterlerden biri düşerken, diğeri kazayı hasar almadan atlattı.

6 askerimiz şehit oldu

Isparta Valisi Abdullah Erin ise NTV ekranlarında, düşen helikopterdeki 5 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Erin, "Okul komutanı paşamıza ulaşamıyorduk. En son ona da ulaştık. Ne yazık ki şehit sayımız 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Erin, kazada 1 askerin de ağır yaralandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralı asker de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Tuğgeneral İsa Baydilli şehit düştü

Kazada şehit olanlar arasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, inceleme sürüyor.

MSB'den ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, Isparta’da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını, kazada şehit sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

MSB yaralı askerin de hastanede şehit düştüğünü, şehit sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.