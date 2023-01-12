Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama
Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'daki bir tekstil atölyesinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika haberi... İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.