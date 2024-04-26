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SON DAKİKA: İstanbul metrosunda intihar girişimi: Seferler normale döndü

Son dakika haberi: İstanbul metrosunda Taksim istasyonunda gerçekleşen intihar girişimi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İntihar teşebbüsü M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman arasında yapılabildi. Ulaşım saat 15.20 itibarıyla normale döndü.

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İstanbul Metrosu'nda Taksim istasyonunda yaşanan intihar girişimi seferlerin aksamasına yol açtı.

Metro İstanbul'dan saat 15.00 sıralarında yapılan açıklamaya göre; intihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı.

Açıklamada seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapıldığı belirtildi.

Metro İstanbul'dan 15.21'de yapılan ikinci açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.