SON DAKİKA: İstanbul metrosunda intihar girişimi: Seferler normale döndü
Son dakika haberi: İstanbul metrosunda Taksim istasyonunda gerçekleşen intihar girişimi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İntihar teşebbüsü M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman arasında yapılabildi. Ulaşım saat 15.20 itibarıyla normale döndü.
İstanbul Metrosu'nda Taksim istasyonunda yaşanan intihar girişimi seferlerin aksamasına yol açtı.
Metro İstanbul'dan saat 15.00 sıralarında yapılan açıklamaya göre; intihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı.
Açıklamada seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapıldığı belirtildi.
Metro İstanbul'dan 15.21'de yapılan ikinci açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.