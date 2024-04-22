Son dakika... 'Küflü çikolata' yanıtı gündem oldu: Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti

Küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Tunaoğlu açıklamasında, "Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Patiswiss markasının ürettiği çikolatanın küflü çıktığına dair paylaşım yapan bir tüketiciye, Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun verdiği yanıt tepki çekmişti. "Karşında biz ve dev Migros var" ifadelerini kullanan Tunaoğlu, daha sonra paylaşımını sildi. Tunaoğlu'na tepkilerin büyümesinin ardından Migros, Patiswiss ürünlerini mobil uygulamasından kaldırmıştı.

Tunaoğlu, tüketiciye sert ifadelerle şunları yazmıştı:

“Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Elif Aslı Yıldız kimdir?

Elif Aslı Yıldız, Ankara'da başladığı profesyonel kariyerine elektrik elektronik mühendisi olarak adım atmış bir girişimcidir. Ancak kariyer yönünü değiştirerek, şehirdeki küçük bir pastaneyi satın alıp, burayı bir çikolata üretim merkezi haline getirdi. Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki şirket, ABD, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere, dünya genelinde birçok ülkeye ürünlerini satıyor. Lisenin başlarından itibaren her zaman el yapımı iyi kahvelerin olduğu küçük bir çikolata dükkânı açmak istediğini dile getirmişti.