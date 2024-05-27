SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler)
Son dakika... AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bugün Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD büyüklüğü 3,8; Kandilli ise 3,9 olarak duyurdu.
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre deprem bugün saat 00:38'de Büyükçekmece ilçesinin 25 kilometre açıklarında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2024-05-27
Saat:00:38:18 TSİ
Enlem:40.82778 N
Boylam:28.31861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/H2BuyUZPjw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Büyüklüğü 3,8 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7 kilometre. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
İstanbul'da deprem mi oldu, deprem hissedildi mi?
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar bildirilmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, depremi İstanbul'da hissettiklerini belirtti.