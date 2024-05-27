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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler)

Son dakika... AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bugün Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD büyüklüğü 3,8; Kandilli ise 3,9 olarak duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD'ın son dakika açıklamasına göre deprem bugün saat 00:38'de Büyükçekmece ilçesinin 25 kilometre açıklarında meydana geldi.

Büyüklüğü 3,8 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7 kilometre. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. 

İstanbul'da deprem mi oldu, deprem hissedildi mi?

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar bildirilmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, depremi İstanbul'da hissettiklerini belirtti.