Son dakika: MSÜ tercih sonuçları açıklandı... Milli Savunma Üniversitesi sonuçları nasıl sorgulanır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) son dakika duyurusuyla tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirme sonuçlarının nereden sorgulandığı merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? MSÜ 2024 tercih sonuçları açıklandı nereden öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 tercih sonuçları açıklandı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmek isteyen adaylar, MSÜ yerleştirme sonuçlarını "Personeltemin" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
MSÜ tarafından paylaşılan duyuruda; "2024 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarınıza https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden ulaşabilirsiniz" denildi.
MSÜ ikinci seçim aşaması ne zaman?
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacak.
İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 26 Haziran - 02 Temmuz 2024 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 03-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 12-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.