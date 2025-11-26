Son dakika: Muhittin Böcek acilen hastaneye sevk edildi
Son dakika... Cezaevindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gece fenalaşmasının ardından sabahın erken saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır sağlık sorunları nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sabah saatlerinde de Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
144 gündür Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Böcek'in gece fenalaştığı ve durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Böcek'in böbrek, mide ve boyun rahatsızlığı yaşadığı iddia edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ