Son dakika: Paris Olimpiyatlarında ilk madalyamız okçuluktan geldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

İlk madalyamızı bronz kazanarak elde etmeyi başardı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Fransa'ya milimetrelik mesafelerle yenilerek final biletini kaçırdı. Ama üçüncülük mücadelesinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni yenen milliler, Olimpiyat tarihimizde takım sporlarındaki ilk madalyamızı bronz kazanarak elde etmeyi başardı.

Çin Halk Cumhuriyeti karşısında ilk seti 55-54 kazanan okçularımız, ikinci seti 57-56 kaybetti ve skor 2-2'ye geldi.

Üçüncü seti 55-54, dördüncü seti de 57-54 kazanan okçularımız setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarıyla, Türkiye Paris 2024'teki ilk madalyasını da elde etti.

Final milimetrelerle kaçtı

Mete Gazoz, Ulaş Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan kurulu takımımız ilk seti 56-54 üstün tamamlarken, ikinci seti 57-53 kazanan Fransızlar skoru 2-2 yaptı. Üçüncü sette toparlanan millilerimiz, 58-57'le skoru 4-2'ye getirdi. Dördüncü seti Fransız takımı 56-55 üstün tamamlayınca durum 4-4'lük eşitliğe geldi.

Son sette iki ülke okçuları üç atış yaptı. Skorda 27-27'lik eşitlik sağlansa da, merkeze en yakın ok Fransızlara ait olduğu için finale yükselen taraf Paris 2024'ün ev sahibi ülke oldu.