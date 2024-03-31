SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI 2024: Yerel seçim sonuçları açıklandı mı, saat kaçta netleşecek?
SON DAKİKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI: Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. 2024 Yerel Seçimler için 32 ilde oy sayımına geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Türkiye, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek için sandık başındaydı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki, seçim sonuçları açıklandı mı, yerel seçim sonuçları 2024 saat kaçta netleşecek?
Yerel seçim sonuçları açıklandı mı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde büyük bir özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakim, personel ve sandık görevlilerine teşekkür etti.
Yayın yasağına riayet eden basın kuruluşlarına da teşekkür eden Yener, yasağı delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan kurumlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun arkadaşlar" ifadesini kullandı.