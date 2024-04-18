Son dakika... Tokat 5.6'lık depremle sarsıldı: Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan uyarı: Bu deprem kritik

Tokat'ın Sulusaray ilçesi bu kez 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'dan da hissedildi. 5,6'lık depremin ardından Sulusaray, 3,4 ve 3,5'lik artçı depremlerle tekrar sallandı.

Deprem bilimciler son dakika açıklamalarıyla Tokat depremini yorumladı.

Şükrü Ersoy: "Bu deprem kritik"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Tokat'ta depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, "Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz. Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli" dedi.

"Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz" diyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli. Mühendislik olarak hatalı binalarda bazı hasarlar meydana gelmiş olabilir. 5 km yüzeye yakın olması daha geniş alanda hissedilmesini sağlar. 5.6 büyüklüğündeki deprem bayağı hissedilir ama önemli olan hasarın meydana gelip gelmemesidir. Türkiye deprem ülkesi ve bunu kabul etmek gerekiyor. Depreme karşı dirençli şehirler yapmamız lazım. Bu depremler devam edecek. Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok. Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz. Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır. Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz."

Okan Tüysüz açıkladı: Tokat'ta daha büyük deprem bekleniyor mu?

Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında artçı deprem uyarısında bulundu. Tüysüz, "Bu depremin olduğu yer doğrudan fayın üzerinde değil. Kuzey Anadolu Fayı dediğimiz diri fay sistemi tek bir faydan oluşmuyor. Bugün ve dün akşam olan deprem yan kollardan birtanesi. Buğdaylı Fayı dediğimiz bir faydır. Oldukça yavaş hareket eder, yavaş hareket etmesi de çok uzun aralıklarla deprem üretmesi anlamına gelir. 6-6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Öncü deprem çoğu zaman bilenemez. Ancak arkasından büyük bir deprem gelirse öncü deprem olma olasılığı çıkar. Dün akşam yaşadığımız 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremleri öncü olarak sınıflandırabiliriz. Bunun arkasından daha büyük deprem olacağı kanaatinde değilim. 4.7'ye varan artçıların olması mümkün" ifadelerini kullandı.