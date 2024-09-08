Son dakika: Tunceli'de askeri araç kaza yaptı: 4 asker şehit oldu

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum"

Konuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” dedi.

Tokat'a şehit ateşi düştü

Kazada, şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acı haberi, Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi.

Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi.

Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'de yaşayan ailesine acı haber yetkililerce verildi.

Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Acı haber baba ocağına verildi

Tunceli'de şehit düşen Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun baba ocağına şehit haberi verildi. Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu (30), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Gülcan Eroğlu evli olan Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesi acı haber verildi.

4 kardeşi bulunan Eroğlu'nun babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu acı haberle yıkıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Öztürk ve Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinler, Türk Bayrağı asılan taziye evini ziyaret ederek şehit ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Vatandaşlar da şehidin baba evine gelerek taziyelerini bildirdi.

Şehidin naaşının askeri törenin ardından yarın Ormanlı beldesi Ortacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.