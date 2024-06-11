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Son dakika: Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın

Son dakika haberi... Tuzla'da Piyade Okulu'nun içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 karayolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.