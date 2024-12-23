Son Dakika: Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın panelde fenalaşarak yere yığıldı
Son Dakika Haberi: Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın, Trabzon'da düzelenen bir etkinlikte fenalaştı. Aydın ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon'da Ortahisar Belediyesi’nin organizasyonuyla ‘Bir şey yapmalı!’ adlı Girişimcilik ve Yatırımcılık paneli düzenlendi.
İHA'nın haberine göre; panele Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın da konuşmacı olarak katıldı.
Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı.
Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi.
O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına anbean yansıdı.