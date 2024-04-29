Son dakika: Yerel seçim sonra ilk kez... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret ediyor. Erdoğan, saat 15:50 konuta geldi.

NTV’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla en son bir telefon görüşmesi yapmıştı. Telefon görüşmesinin ardından yüz yüze bir görüşme olmamıştı. Saat 15.00’te yapılacak görüşme 31 Mart’taki yerel seçimin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşme olacak.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde gündeme gelecek konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesinde yeni anayasa sürecini ele alması bekleniyor. Görüşmede güncel iç ve dış politika konusunda iki ismin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Emekli maaşları, atanamayan öğretmenler konularının da gündeme gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de bir görüşme yapması bekleniyor.