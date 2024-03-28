Son dakika: Yerel seçime son 3 gün... Erdoğan emekli maaşına zam için tarih işaret etti

Yerel seçimlere 3 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Seçimler yaklaşırken emeklilerin de maaş zammı beklentisi sürüyor. Erdoğan, açıklamalarında ekonomi gündemine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, emekli maaşlarında artışla ilgili temmuz ayını işaret ederek "Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.

"Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Mali yükün hesabını milletimiz ile paylaşmıştık. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olamaz. Yaşandığı sıkıntılarından dolayı sitemini dile getiren vatandaşımız sonuna kadar haklıdır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşenlere kucak açmışsa biz de bu coğrafya ile bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretimindeki gücü ile dünyaya nam salmışsa biz de diplomaside aynısını sergiliyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Bugün Bursa'da katılım nedir diye sordum, rakamı aldım; 90 bin... Durmak yok.

Şimdi buradan Bursa ile birlikte Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, yalanla dolanla işi olmaz. bursa emeğin, alın terinin üretimin şehridir. Bursa yatırıma esere, hizmete bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Yerli otomobil markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah bursa 31 Mart'taki tercihi ile bu duruşunu belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Biz de başkanlarımız ile el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

CHP'ye eleştiriler

Ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten kaçınmıyorlar. Bu uğurda PKK'ya, FETÖ'ye, emperyalistlere göz kırpıyorlar. Proje zaten sıfır, icraat desen yok. Her türlü entrika kol geziyor. Çeşitli şehirlerde DEM ile neyin karşılığı karanlık ittifaklar kuruyor. Bundan öyle utanıyorlar ki saklamak için kırk takla atıyor. CHP'nin ihtirasları Demi de hallaç pamuğuna çevirdi. Toplam üye sayısı 500'ü bulmayan marjinal partiler sağa sola talimat veriyor. Ortada savunduklarını iddia ettikleri hak hukuk prensip namına bir şey kalmadı. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP küstahlığı karşısında uslu kediye döndü. CHP'deki kirlenmişlik hali utanç verici. Çantalar dolusu avrolar, dolarlar... Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Görüntüleri kimse izah edemiyor. Paraların kime ait olduğunu izah edemiyorlar. Darbe güzellemelerini saymıyorum.

Emekli maaşı açıklaması: Temmuz ayında masaya yatıracağız

Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bi aralığına yükselttik. Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

"Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz"

Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayıp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyon inişe geçecek. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık. Sosyal güvenlik sistemimize yol açtığı hasarın tamiri epeyce vakit alacak. Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz. Mali yükün hesabını milletimiz ile paylaşmıştık. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olamaz. Yaşandığı sıkıntılarından dolayı sitemini dile getiren vatandaşımız sonuna kadar haklıdır. Sizin karşınıza gelip atıp tutanlar mevcuda bile sahip çıkamayacakları için derdinize derman olamayacaktır."